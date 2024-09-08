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"Кинжалы" и "Герани" прилетели стаей у границы Польши. "Главный центр" НАТО на Украине. Разбито ПВО и важнейший логистический хаб

"Кинжалы" и "Герани" прилетели стаей у границы Польши. "Главный центр" НАТО на Украине. Разбито ПВО и важнейший логистический хаб

Британский аналитик заявил, что серия мощных сверхточных прилётов русских ракет недалеко от польской границы стал возможен из-за краха украинской ПВО – "Кинжалы" летели стаей.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Одессу,Николаев забрать,тоннель похоронить!
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15 час.
ПМ
Павел Миллер
Центр принятия решений!
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12 час.
ВР
Вова Рябов
Оружие штатов не может противостоять русскому оружию.запомните и не пытайтесь поймать удачу
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