ВС России поразили сухогрузы с военным имуществом для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России поразили три сухогруза южнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что данные суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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