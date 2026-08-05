ВС России поразили сухогрузы с военным имуществом для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России поразили три сухогруза южнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что данные суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для Вооруженных сил Украины (ВСУ).