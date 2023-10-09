«Да это просто не человек»: поступок водителя внедорожника возмутил приморцев

Поведение водителя иномарки возмутило приморцев. В Telegram-канале «Новости Владивостока и не только» было опубликовано предоставленное подписчиком видео, на котором водитель внедорожника не пропускает машину скорой помощи, сообщает PRIMPRESS.
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