Владивостокцы высказались о самозапрете покупок на маркетплейсах

Только 19% жителей Владивостока поддерживают идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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