Русский боец в одиночку боролся с солдатами ВСУ у Сватово и попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлён бой русского солдата с украинскими военнымиРусский военный попал на видео в тот момент, когда вёл бой в одиночку против солдат украинских военных сил у Сватово.
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