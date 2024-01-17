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В Краснодаре потушили пожар в школе: где и когда

В Краснодаре потушили пожар в школе: где и когда

Пожар произошел в школе № 1 по улице Вавилова. Очаг возгорания находился на 1 этаже. По прибытии было установлено, что возгорание произошло на площади 16 квадратных метров.

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