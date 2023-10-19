Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Нашел бесплатные светильники на свалке и восстановил их

Нашел бесплатные светильники на свалке и восстановил их

Сегодня покажу простой способ, как можно восстановить сломанные светильники. Проходя мимо свалки увидел несколько светильников и забрал их домой.

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