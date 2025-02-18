На прибалтийском небосводе погасли все звёзды

Валерий Фоменков

Не пойму, а нам то какая печаль-забота о проебалтах? Чего все так возбудились? Ну, отрубили они себе очередной сук, на котором сидели, да и хрен бы с ними! Ну, хотят они платить за электричество в 3 раза больше. Да и пусть платят, их выбор. А у нас своих проблем выше крыши, их и нужно решать, вместо того, чтобы думать за проебалтов и озадачиваться их бедами и проблемами.