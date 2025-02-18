Политика и экономика Здравствуйте, мои дорогие читатели. Сегодня к чаю обязательно полагаются наши пряники.
На прибалтийском небосводе погасли все звёзды
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В странах Прибалтики уже насушили кизяк для отопления и приготовления пищи?
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6 час.
Валерий Фоменков
Не пойму, а нам то какая печаль-забота о проебалтах? Чего все так возбудились? Ну, отрубили они себе очередной сук, на котором сидели, да и хрен бы с ними! Ну, хотят они платить за электричество в 3 раза больше. Да и пусть платят, их выбор. А у нас своих проблем выше крыши, их и нужно решать, вместо того, чтобы думать за проебалтов и озадачиваться их бедами и проблемами.
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4 час.
юрий скобликов
СССР ИМ ПОСТРОИЛ ИГНАЛИНСКУЮ АЭС ПЕРВУЮ В МИРЕ НА МЕДЛЕННЫХ НЕЙТРОНАХ БЕЗОПАСНУЮ.Я ТАМ РАБОТАЛ В 1981 Г.УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НИЖЕ ПЛИНТУСА ОДНИМ СЛОВОМ ЕВРОКОЛХОЗ БЛЛЬШОЕ ДЫШЛО
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3 час.
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