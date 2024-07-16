🇦🇲🇺🇸🇹🇷🇦🇿 О перспективах открытия Зангезурского коридора через Армению На днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что открытие т.
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🇦🇲🇺🇸🇹🇷🇦🇿 О перспективах открытия Зангезурского коридора через Армению На днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что открытие т.
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