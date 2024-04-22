Эдмонтон – Лос-Анджелес: прогноз на первый матч 23 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 5,5 Оставляйте свои прогнозы на матчи Три года подряд эти команды встречаются в первом раунде плей-офф, дарят невероятные по сюжету поединки, но победа при этом все время достается «нефтяникам».