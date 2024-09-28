В дело экс-замминистра обороны Иванова могут добавить создание преступного сообщества

При производстве по уголовным делам в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов возможно появление новых статей, в частности, «организация и участие в организованном преступном сообществе», информирует ТАСС .
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