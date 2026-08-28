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Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч стал самым автономным смартфоном за всю историю тестов канала PhoneBuff

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч стал самым автономным смартфоном за всю историю тестов канала PhoneBuff

Обошёл прошлого лидера с запасомАвтономность смартфона Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч, которую уже проверили авторы GSM Arena, теперь взялись протестировать авторы канала PhoneBuff.

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