Репрессии в России: Предатели так часто о них говорили, что их мечта сбылась

если Стрелков и Квачков сидят, то почему на свободе Чубайс и Кудрин, Набиуллина, Голикова, Нарусова и т.п. почему не повешены таджик, убивший Чашкина, и армяне, убившие 2-х "вагнеровцев", почему миллиардер отделался 30 тыс штрафа, ведь он-то конкретно призывал к свержению... власть просто издевается над народом!!!!

Erl Schweizer

"Русские патриоты обратились к руководству страны с тем, чтобы привлечь к ответственности недобросовестных чиновников, олигархов, представителей так называемой пятой колонны, раскачивающих ситуацию внутри государства." Малозаметно, но основательно раскачивают ситуацию в стране русские националисты во главе с Царьградом. Руководство страны, духовенство вешают Малофееву медальки и ордена на пиджачок, не догадываясь пока, насколько глубоко уже Царьград, русские националисты раскололи обществу, разожгли межнациональную ненависть. Для Царьграда существуют только русские, 100 других наций и народностей для Царьграда нет: армия для Царьграда русская, военная техника русская, все остальное тоже русское.