ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Эдуард Щетинин
    Недочитал. Уже тридцатый кто несёт эта ахинею. Вот когда приедет ревизор, почмокает чурбаньими губенками, тогда и пиш...В Россию переехал...
  • Mikhail Stepanov
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    Им по фигу как мигранты живут и работают в России . Они хотят показать что они о них заботятся . Возьми и позаботься ...В Россию переехал...

Репрессии в России: Предатели так часто о них говорили, что их мечта сбылась

Репрессии в России: Предатели так часто о них говорили, что их мечта сбылась

Русские патриоты обратились к руководству страны с тем, чтобы привлечь к ответственности недобросовестных чиновников, олигархов, представителей так называемой пятой колонны, раскачивающих ситуацию внутри государства.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
К сожалению, кто их приземлит? Власть вся повязана не просто так вертикаль выстраивалась...
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12 час.
ЕБ
Елена Бреслова
если Стрелков и Квачков сидят, то почему на свободе Чубайс и Кудрин, Набиуллина, Голикова, Нарусова и т.п. почему не повешены таджик, убивший Чашкина, и армяне, убившие 2-х &quot;вагнеровцев&quot;, почему миллиардер отделался 30 тыс штрафа, ведь он-то конкретно призывал к свержению... власть просто издевается над народом!!!!
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6 час.
Erl Schweizer
&quot;Русские патриоты обратились к руководству страны с тем, чтобы привлечь к ответственности недобросовестных чиновников, олигархов, представителей так называемой пятой колонны, раскачивающих ситуацию внутри государства.&quot; Малозаметно, но основательно раскачивают ситуацию в стране русские националисты во главе с Царьградом. Руководство страны, духовенство вешают Малофееву медальки и ордена на пиджачок, не догадываясь пока, насколько глубоко уже Царьград, русские националисты раскололи обществу, разожгли межнациональную ненависть. Для Царьграда существуют только русские, 100 других наций и народностей для Царьграда нет: армия для Царьграда русская, военная техника русская, все остальное тоже русское.
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6 час.

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