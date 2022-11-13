Рудковская рассказала, как Трусова попросила застраховать ее жизнь перед исполнением номера на шоу

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова отказалась от страховки перед исполнением высотного шоу-номера.