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Царьград

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Музей Победы проведет мемориальные мероприятия в девяти странах

Музей Победы проведет мемориальные мероприятия в девяти странах

3 сентября Музей Победы с поддержкой российских загранучреждений проведет мемориальные мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны.

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