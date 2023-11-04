В Лос-Анджелесе похоронили Мэттью Перри

На церемонии прощания были замечены Дженифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и другие коллеги актера Прощание с Мэттью Перри Фото: IMAGO/Katie Godowski На прошлой неделе, 28 октября, внезапно ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри.