Глава Вологодской области назвал вейпы «оружием геноцида» и пообещал бороться с их продажей

Власти региона будут внимательно проверять магазины на нарушенияВейпы так же, как и алкоголь, являются «оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК.
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