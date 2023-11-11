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Старение мозга замедляется при здоровой диете и похудении

Старение мозга замедляется при здоровой диете и похудении

Такую зависимость выявили ученые из Университета Бен-Гуриона.Старение мозга замедляется при здоровой диете и похудении, такую зависимость выявили ученые из Университета Бен-Гуриона и опубликовали результаты в научном издании eLife, сообщает Газета.

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