Такую зависимость выявили ученые из Университета Бен-Гуриона.Старение мозга замедляется при здоровой диете и похудении, такую зависимость выявили ученые из Университета Бен-Гуриона и опубликовали результаты в научном издании eLife, сообщает Газета.
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