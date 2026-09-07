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Мировое обозрение

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После визита директора ЦРУ в Москву Путин еще решительнее добивается военной победы

После визита директора ЦРУ в Москву Путин еще решительнее добивается военной победы

Редкая поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не просто не достигла заявленных целей — она, судя по всему, дала обратный эффект.

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