Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

В среду в середине дня в Москве пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также ожидается встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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