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    Как можно!? Там ведь "американская разведка собирает информа." Аффтар, когда копипастил, от негодования так сильно р...Над восточной час...
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Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами

Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами? Талибы на пути к респектабельности?Продолжим поднятую в статье Талибы – будущее Афганистана или халифы на час? тему.

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