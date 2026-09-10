Скажет все о вас: как почерк человека связана с его характером

Представление о том, что почерк человека связан с его характером — один из самых устойчивых мифов в массовой культуре.
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это в киношках всякие зна то ки- кибриты показывают фокусы с почерками....ониж должоны Это уметь -они ж савейские мялисианеры