Ученые рассказали, как устроена новая вакцина от аллергии на кошек

Ученые Сеченовского университета вместе с коллегами из Венского медицинского университета обнародовали технологию создания нового класса рекомбинантных вакцин, предназначенных для лечения аллергии на кошек.
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