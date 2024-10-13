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Poejka

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Астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 октября 2024 года для всех знаков Зодиака

Астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 октября 2024 года для всех знаков Зодиака

Наступающая неделя для всех знаков зодиака — очень яркий и продуктивный период. Сейчас не следует рисковать, пускаться в авантюрные приключения, добиваться расположения лиц противоположного пола, выделяться из окружения.

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