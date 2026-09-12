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Кухня и дом

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Свет и пыль: как выбрать светильники, за которыми легко ухаживать

Свет и пыль: как выбрать светильники, за которыми легко ухаживать

Каждый, кто хоть раз делал ремонт, знает это чувство: сначала ты выбираешь светильники по красоте, форме и тому, как они вписываются в интерьер.

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