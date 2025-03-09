Дмитриев уличил главу разведки ФРГ в желании продолжать конфликт на Украине

REUTERS/Valentyn Ogirenko Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля в желании продолжать конфликт на Украине еще в течение пяти лет.