Путин поздравил Московскую консерваторию имени Чайковского с 160-летием

Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории имени Чайковского с 160-летием со дня основания.
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