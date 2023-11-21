Юных владивостокцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая новогодняя елочная игрушка»

Во Владивостоке пройдет конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка», сообщает PRIMРRESS. Во Владивостоке в рамках мероприятий по празднованию Нового, 2024 года 11 декабря стартует детский конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка».
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