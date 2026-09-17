Певец JONY изменил в паспорте имя и фамилию

Певец JONY изменил в загранпаспорте имя и фамилию с Джахида Афраила на Массимо Торричелли.Артист опубликовал в Instagram* фотографию разворота заграничного паспорта, на котором размещен его снимок, а в графах имени и фамилии значится «Массимо» и «Торричелли».