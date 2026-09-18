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Полтонны сладости: кондитер слепил торт-дворец для свадьбы

Полтонны сладости: кондитер слепил торт-дворец для свадьбы

Это не просто десерт, а настоящий монумент из сладостей.Кондитерское ремесло обычно ассоциируется с праздничным столом, однако каталонский мастер Марк Суарес сумел вывести свои творения на совершенно другой уровень.

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