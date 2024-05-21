Президент Болгарии считает невозможной победу Украины над Россией

Поражение России в конфликте на Украине невозможно. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев. По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий полностью опустошит Украину и это будет иметь крайне серьезные последствия для всей Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии