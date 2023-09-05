ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Вся прошлая неделя вновь прошла под лозунгами «доколе!», «давайте уже начинать!» и благодаря высказываниям некоторых енералов запаса (подхвативших депутатство головного мозга в самой тяжкой стадии).
Ликбез для любителей «жахнуть»
Комментарии
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Игорь Ильченко
Запад не пугает, не сдерживает и не настораживает наличие у нас ядерного оружия любой мощности и способов его доставки. Они совсем берега потеряли. «Угроза опасности» государству - материя тонкая и никто не знает , где здесь «красная линия» . Возможно будет поздно парировать ответным ударом на удар. Или же цена вреда, горя и урона будет такой, что ответный удар не утешит. Поэтому упредительный удар ядерным зарядом предотвратит более тяжкие последствия, если же им не воспользоваться первым. Насчет заражения местности: да, это не дымовая шашка, а потому, перед его применением военные специалисты дают политикам все негативные последствия применения и положительные. Верховный принимает решение.
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5 час.
Владимир
"Пустыня. Едет израильский танк с евреем внутри. На пути танка стоит палестинец — араб с винтовкой. Он замечает танк, начинает стрелять. Танку пофиг. Стреляет, стреляет, кончились патроны... Танк тормозит. Еврей: — Ну, что перестал стрелять? Патроны кончились? — Ага... — Хочешь — продам?" А если ТЯО закончится,?
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4 час.
Игорь Лысенко
ёпт... Что то с арифметикой у автора туго... На японские города прилетело примерно 15к и 20к, а не 2к как у автора. И тактическими ядрен-батонами взламывать оборону никто не собирается... Вот по логистическим центрам - это да...
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2 час.
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