Ликбез для любителей «жахнуть»

Игорь Ильченко

Запад не пугает, не сдерживает и не настораживает наличие у нас ядерного оружия любой мощности и способов его доставки. Они совсем берега потеряли. «Угроза опасности» государству - материя тонкая и никто не знает , где здесь «красная линия» . Возможно будет поздно парировать ответным ударом на удар. Или же цена вреда, горя и урона будет такой, что ответный удар не утешит. Поэтому упредительный удар ядерным зарядом предотвратит более тяжкие последствия, если же им не воспользоваться первым. Насчет заражения местности: да, это не дымовая шашка, а потому, перед его применением военные специалисты дают политикам все негативные последствия применения и положительные. Верховный принимает решение.