Перспективные отечественные экзоскелеты военного назначения Концепт экипировки «Ратник-3» с экзоскелетом конца десятых годов.
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Перспективные отечественные экзоскелеты военного назначения Концепт экипировки «Ратник-3» с экзоскелетом конца десятых годов.
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