2025 год может стать прорывным с точки зрения создания вакцин против рака

2025 год может стать прорывным в создании вакцин против рака. Об этом пишет журнал The Economist. В публикации сообщается, что вакцины, принцип которых в стимулировании иммунной системы к распознаванию и атаке опухолей, начали демонстрировать свою эффективность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии