Ну очень вкусная закуска получается

Очень вкусная закуска получается! Первый раз попробовала в гостях у подруги, и она мне так понравилась, что я попросила ее научить меня делать такую же закуску из селедки! Теперь всегда делаю на праздники, особенно мужчины хвалят эту закуску! Для начала нам понадобится филе малосольной селедки 350 грамм, очищенное от кожи и костей, можно купить в магазине в готовом виде, а можно нарезать селедку на филе самостоятельно, но это очень время- трудоемкий и кропотливый процесс, который под силу не каждому.
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