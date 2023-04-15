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Ну очень вкусная закуска получается

Ну очень вкусная закуска получается

﻿﻿Очень вкусная закуска получается! Первый раз попробовала в гостях у подруги, и она мне так понравилась, что я попросила ее научить меня делать такую ​​же закуску из селедки! Теперь всегда делаю на праздники, особенно мужчины хвалят эту закуску! Для начала нам понадобится филе малосольной селедки 350 грамм, очищенное от кожи и костей, можно купить в магазине в готовом виде, а можно нарезать селедку на филе самостоятельно, но это очень время- трудоемкий и кропотливый процесс, который под силу не каждому.

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