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Наши войска ликвидировали противника в крупном огневом мешке на Харьковщине

Наши войска ликвидировали противника в крупном огневом мешке на Харьковщине

Из Харьковской области поступают сообщения о продвижении армии России к югу от Волчанска. Там в результате сходящихся ударов ранее взятых под контроль населённых пунктов Вильча и Украинское ликвидированы силы противника в огневом мешке площадью около 30 квадратных километров.

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