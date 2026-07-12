Наши войска ликвидировали противника в крупном огневом мешке на Харьковщине

Из Харьковской области поступают сообщения о продвижении армии России к югу от Волчанска. Там в результате сходящихся ударов ранее взятых под контроль населённых пунктов Вильча и Украинское ликвидированы силы противника в огневом мешке площадью около 30 квадратных километров.
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