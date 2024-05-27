Теряя легитимность, Пашинян грозит Армянской церкви репрессиями

Никол Пашинян разбудил своей компрадорской деятельностью массовые протестные силы, что было продемонстрировано на воскресном митинге в Ереване, где собралось боле 100 тысяч армян, выступивших уже не просто против «делимитации» границ в пользу Азербайджана, а с требованием его отставки и создания нового правительства.