Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Теряя легитимность, Пашинян грозит Армянской церкви репрессиями

Теряя легитимность, Пашинян грозит Армянской церкви репрессиями

Никол Пашинян разбудил своей компрадорской деятельностью массовые протестные силы, что было продемонстрировано на воскресном митинге в Ереване, где собралось боле 100 тысяч армян, выступивших уже не просто против «делимитации» границ в пользу Азербайджана, а с требованием его отставки и создания нового правительства.

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