Max и ВК нужно устанавливать на iPhone через МФЦ, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Клименко.
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Max и ВК нужно устанавливать на iPhone через МФЦ, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Клименко.
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