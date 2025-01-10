По заветам Гарри Поттера: оцените необычный «трехэтажный» домик на колесах от французских дизайнеров

Его создатели весьма творчески подошли к планировке внутреннего пространства Французская компания Baluchon, специализирующаяся на производстве небольших и оригинальных домов на колесах, представила рассчитанный на небольшую семью домик Ivy, который с некоторой натяжкой можно назвать трехэтажным.