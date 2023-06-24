Компания BrahMos завершила эскизное проектирование ракет Brahmos-NG

Российско-индийская компания BrahMos завершила проект эскиза ракет нового поколения BrahMos-NG. Об этом в субботу, 24 июня, заявил «РИА Новости» директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).