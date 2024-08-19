Высказывания Антона Деникина в эмиграции

Василий Саяпин

Давай ещё генерала Власова прославляй. Трус он и в Африке трус, сбежал, предал Россию, а мог бы столько пользы принести. Всего в Красную армию перешли и остались с Россией более 390 генералов бывшей белой армии. "Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны — я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно — в июле, И желательно — в Крыму" Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)