Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Высказывания Антона Деникина в эмиграции

Высказывания Антона Деникина в эмиграции

16 декабря 1872 родился Антон Иванович Деникин. Прославленный генерал, не изменивший присяге и ставший лидером Белого движения на Юге России.

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Комментарии
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Василий Саяпин
Давай ещё генерала Власова прославляй. Трус он и в Африке трус, сбежал, предал Россию, а мог бы столько пользы принести. Всего в Красную армию перешли и остались с Россией более 390 генералов бывшей белой армии.              &quot;Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны — я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно — в июле, И желательно — в Крыму&quot; Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)
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