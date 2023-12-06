Ермак по телефону заверял Петера Сиярто сделать все для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению, находясь с визитом в США по поручению Владимира Зеленского, провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сиярто и заверил его, что Киев готов полностью выполнить обязательства для вступления в ЕС, – сообщают украинские СМИ.