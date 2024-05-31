Белоусов заявил, что ВС РФ освободили за май 28 населенных пунктов

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань Российские военные за май освободили от украинских националистов 28 населенных пунктов, сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
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