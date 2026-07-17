Кристина Орбакайте показала семейные кадры с мужем и дочерью из Лиссабона

Кристина Орбакайте поделилась редкими семейными кадрами из путешествия по Португалии. Вместе с супругом Михаилом Земцовым и 14-летней дочерью Клавдией певица отправилась в Лиссабон, где семья проводит отпуск.
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