WION: протестующие семьи жертв пандемии COVID-19 отвергли извинения Джонсона

Семьи жертв COVID-19 отвергли извинения, с которыми выступил бывший премьер-министр Борис Джонсон на судебном заседании в рамках официального расследования, посвящённого действиям британских властей в период пандемии, и продолжают проводить акцию протеста у входа в здание.
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