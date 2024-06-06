Финансовые власти России выделили ключевые задачи для экономики в ближайшие 6 лет

Главная задача, которая стоит перед российской экономикой в следующие 6 лет, - это поддержка инвестиций в условиях более высоких процентных ставок и изменения налоговой нагрузки, а также в условиях, когда есть давление со стороны издержек по тарифам естественных монополий, выделил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на ПМЭФ.