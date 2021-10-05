Призёры конкурса «Учитель года» ответили на вопросы о своей профессии и работе

В своих ответах на вопросы, призёры рассказали о том, как важно открыто общаться с сообществом педагогов, не забывать хранить традиции российского образования, а также воспитывать в поколении дух и укреплять единое образовательное пространство.
В своих ответах на вопросы, призёры рассказали о том, как важно открыто общаться с сообществом педагогов, не забывать хранить традиции российского образования, а также воспитывать в поколении дух и укреплять единое образовательное пространство.
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