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Царьград

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ВСУ атаковали миномётным огнём и дроном своих же пограничников в ходе эвакуации

ВСУ атаковали миномётным огнём и дроном своих же пограничников в ходе эвакуации

Попавший в плен ВС России украинский военнослужащий рассказал, что произошло с его группой.Заместитель начальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырёв, взятый в плен русскими военными на харьковском направлении, в разговоре с ТАСС сообщил, что он и его сослуживцы во время эвакуации с позиций оказались под миномётным огнём, открытым своими же.

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