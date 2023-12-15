10 писаных красавиц, которые не побоялись сыграть в кино замухрышек и чудачек

Актеры на то и актеры, чтобы уметь перевоплощаться в кого угодно. В актерской среде не редки случаи, когда безупречная красавица или красавчик играют совершенно не похожего на себя персонажа — серую мышку, ботаника или даже монстра из ужастика.
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