ФСБ: В Ингушетии задержали шесть человек, готовивших серию нападений на церкви и полицейских

Подозреваемые являлись приверженцами «запрещенной на территории России международной террористической организации»В ФСБ России сообщили о предотвращении серии нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви в Ингушетии.
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